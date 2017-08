Slovenija v mariborskem kotlu do druge zmage

Maribor, 4. avgusta - Slovenski košarkarji so na pokalu Addeco v Mariboru odigrali drugo prijateljsko tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo in podobno kot pred dnevi v Rogaški Slatini suvereno prišli do zmage. Pred približno 2500 gledalci so premagali Madžarsko s 84:64 (19:17, 38:38, 60:55).