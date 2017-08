Na mariborski občini za razmere v Nigradu krivijo delavska nadzornika

Maribor, 4. avgusta - Mestna občina Maribor za nastale razmere v komunalnem podjetju Nigrad, kjer so te dni brez zakonitega zastopnika, ne želi prevzeti odgovornosti, bodo pa naredili vse, da pomagajo zagotoviti stabilno in zakonito poslovanje podjetja. Krivdo prelagajo na delavska nadzornika, ki ju pozivajo k odstopu, kar so že storili vsi predstavniki kapitala.