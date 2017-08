Kamniški odbojkarji v novo sezono z novima podajalcema

Kamnik, 4. avgusta - Odbojkarji Calcit Volleyballa bodo v ponedeljek začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo branili naslov pokalnega zmagovalca Slovenije in drugo mesto v domačem prvenstvu. Kamničane sta zapustila le Jan Brulec in Matic Videčnik, novinca pa sta Poljak Radoslaw Gil in Tine Kvas, ki se je po dveh letih vrnil v matični klub.