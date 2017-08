V Berlinskih državnih muzejih razstavo posvetili kolesarstvu

Berlin, 6. avgusta - V knjižnici Berlinskih državnih muzejev bodo 10. avgusta odprli razstavo z naslovom Kolesarstvo! - 200 let kolesarskih motivov. Združila bo okoli 80 eksponatov iz njihovih zbirk grafičnega oblikovanja, mode in fotografije, na katerih je v središču kolo. Ponudila bo vpogled v zgodovino kolesarstva od zgodnjih velocipedov do koles 21. stoletja.