Zaradi del od torka do četrtka popolna zapora ceste Novo mesto-Metlika

Novo mesto, 7. avgusta - Zaradi vzdrževalnih del bo državna cesta Novo mesto-Metlika predvidoma od torka od 8. ure do četrtka do 24. ure popolnoma zaprta. Sočasno potekajo tudi dela na Šmihelskem mostu, zato bo obvoz v smeri Dolenjskih Toplic urejen po Kandijski cesti, so sporočili z občine Novo mesto.