UKC Ljubljana z javnim razpisom do nižjih cen perkutanih zaklopk

Ljubljana, 4. avgusta - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je zaključil javni odprti razpis za perkutane zaklopke, s čimer so dosegli več kot 10-odstotno znižanje trenutnih cen zaklopk, uvajajo tudi nov tip zaklopke, so sporočili iz UKC. Do sedaj so s to metodo, ki jo v UKC izvajajo od leta 2009, zdravili 372 bolnikov, letos bodo vstavili okoli 100 zaklopk.