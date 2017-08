Tedenski pregled - svet od 4. do 10. 8.

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 11. avgusta - Po novih sankcijah ZN proti Severni Koreji se je minuli teden močno zaostrila retorika med Pjongjangom in Washingtonom. Jug Evrope je bil v primežu hude vročine, ki so jo spremljali gozdni požari in suša, po Evropi pa so v javnost prišle razsežnosti afere z okuženimi jajci. Venezuelska ustavodajna skupščina je začela delo in sprejela prve ukrepe.