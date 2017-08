Na območju Storžiča umrl planinec

Tržič, 4. avgusta - Na območju Storžiča se je danes zjutraj smrtno ponesrečil planinec, ki se mu je v Kramarjevi smeri odlomil skalni oprimek, zaradi česar je omahnil v grapo. Aktivirani so bili tržiški gorski reševalci in dežurna ekipa z Brnika. Planinca so oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.