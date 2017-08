Strokovno usposobljeni vodniki zagotovilo za varnejše obiskovanje gora

Ljubljana, 4. avgusta - Organizirane in strokovno vodene ture so najboljše zagotovilo za varnejše obiskovanje gorskega sveta, poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije (PZS). Kot so zapisali, se svojega poslanstva zavedajo tudi njihovi prostovoljni vodniki, ki se pod okriljem krovne organizacije usposabljajo že šest desetletij.