Konec julija ropal v Bertokih in Dutovljah, večino izkupička porabil za droge

Koper, 4. avgusta - Policisti so v torek prijeli 34-letnega državljana Srbije, ki je osumljen dveh ropov trgovine v Bertokih in bencinskega servisa v Dutovljah. Osumljencu, ki je pozneje rope priznal in pojasnil, da je denar potreboval zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, je preiskovalni sodnik odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.