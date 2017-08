Ljubljana, 4. avgusta - Slovenska vojska v svoje vrste vabi nove kandidate in kandidatke. V vojski ponujajo različne oblike sodelovanja, kot je prostovoljno služenje, sodelovanje kot pogodbena rezerva ali opravljanje službe poklicnega vojaka. V stalni sestav Slovenske vojske se lahko zaposlijo kandidati stari od 18 do 27 let, so sporočili z ministrstva za obrambo.