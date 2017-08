V Mariboru se začenja 28. Poletni lutkovni pristan

Maribor, 5. avgusta - Z uglasbeno poezijo Srečka Kosovela Nesem sončnico na rami v izvedbi koprskih lutkarjev se dopoldne v Mariboru začenja že 28. Poletni lutkovni pristan, ki bo s številnimi predstavami in spremljevalnimi dogodki potekal vse do konca avgusta. Festival tudi letos ponuja več kot 20 brezplačnih domačih in tujih predstav.