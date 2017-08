Turistični obisk Celja letos v porastu

Celje, 6. avgusta - Nočitve in prihodi turistov v Celju so letos v porastu. Kot je za STA povedala predstavnica Zavoda Celeia Celje Jerneja Kolar, so do konca maja zabeležili 20.045 nočitev turistov, v enakem obdobju lani pa so imeli 19.102 nočitev. Število prihodov turistov se je do konca maja povzpelo na 10.316, medtem ko je v lanskem enakem obdobju znašalo 9495.