Evropska sredstva za boljše upravljanje nepremičnin v lasti države

Ljubljana, 4. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za informacijsko orodje Gospodar, ki bo omogočil preglednost in enostavno upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi države. Za izvedbo projekta je namenjenih 770.000 evrov, od tega bo 80 odstotkov evropskih sredstev, so sporočili iz omenjene službe.