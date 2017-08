Urbano dejanje bo v prihodnjih dneh zasedlo Kongresni trg

Ljubljana, 7. avgusta - Na Kongresnem trgu bo od danes do nedelje potekal festival urbanih kultur Urbano dejanje. Med letošnjimi nastopajočimi bodo Bad Copy, Zmelkoow, Čedahuči in Severa Gjurin, Zlatko, Koala Voice in Uroš Perić. Koncerte bodo popoldne popestrile številne kulturne in športne aktivnosti, so sporočili organizatorji iz kreativnega studia Lightbox.