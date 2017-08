Za izdelavo projektne dokumentacije za širitev terminala na Brniku trije ponudniki

Brnik, 6. avgusta - V postopku oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so pravočasno, to je do 1. avgusta, prispele tri ponudbe. Sledi pregled ponudb in odločitev o oddaji javnega naročila, so za STA pojasnili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja letališče.