V Poljanah gradijo nov odcep in krožno obračališče za šolske prevoze

Poljane nad Škofjo Loko, 4. avgusta - V Poljanah nad Škofjo Loko so med osnovno šolo Poljane in vasjo Dobje začeli gradbena dela za izgradnjo novega križišča, s katerim bodo uredili nov odcep iz regionalne ceste Škofja Loka - Gorenja vas ter zgradili krožno obračališče za šolske kombije in avtobuse. To bo povečalo prometno varnost, so sporočili iz Občine Gorenja vas - Poljane.