V Londonu pogled v studio francoskega slikarja Matissa

London, 7. avgusta - V londonski Kraljevi akademiji umetnosti so na ogled postavili razstavo z naslovom Matisse v studiu. Postavitev združuje 65 slik, plastik, risb in kolažev francoskega umetnika Henrija Matissa (1869-1954) ter 35 predmetov iz njegovega studia. Razstava prikaže, kako so predmeti, ki jih je umetnik zbral na več koncih sveta, vplivali na njegovo delo.