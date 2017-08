Vročinski val in ekstremna suša škodo povzročata tudi v Podravju

Maribor, 4. avgusta - Vročinski val in ekstremne sušne razmere so se te dni začele zaostrovati tudi v Podravju, kjer so v nekaterih delih lokalne padavine stanje sicer začasno popravile, a so se kmetijska tla zaradi vročine v nekaj dneh spet izsušila. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor od države pričakujejo, da se bo na težave kmetov pravilno in pravočasno odzvala.