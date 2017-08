Toyota med aprilom in junijem zvišala dobiček

Tokio, 4. avgusta - Japonski avtomobilski koncern Toyota je med aprilom in junijem ustvaril 613,1 milijarde jenov (4,68 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zasluge gredo prodaji na domačem in ameriškem trgu. Koncern, ki proizvaja priljubljena hibridna avtomobila corollo in prius, je izboljšal tudi svojo letno napoved.