Nafta se je v Aziji pocenila

Singapur, 4. avgusta - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju nekoliko znižale. V zadnjem tednu so se cene sicer vztrajno dvigale, a rast je bila po mnenju strokovnjakov precej krhka. Do novega padca cen bi lahko privedlo povečanje obsega proizvodnje, piše nemška tiskovna agencija dpa.