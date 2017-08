V Dolini smrti namerili vročinski rekord vseh časov

Sacramento, 4. avgusta - V Dolini smrti na vzhodu Kalifornije so namerili nov vročinski rekord. Po navedbah upravitelja parka in vremenoslovcev je bil julij najtoplejši mesec, odkar merijo temperature. Povprečna julijska temperatura je bila 41,9 stopinje Celzija. Dosedanji rekord so zabeležili leta 1917 in je bil 41,8 stopinje Celzija.