Tajna služba izselila agente iz Trumpove stolpnice zaradi previsoke najemnine

New York, 4. avgusta - Agenti tajne službe, ki v New Yorku skrbijo za varnost predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove družine, so se izselili iz Trumpove stolpnice na 5. aveniji, ker jim je Trumpova organizacija hotela zaračunati previsoko najemnino. Tajna služba po poročanju ameriškega časnika Washington Post išče prostore drugje.