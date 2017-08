Newyorške borze neenotno, Dow Jones z novim rekordom

New York, 3. avgusta - Newyorške borze so današnje poslovanje končale neenotno. Indeks Dow Jones je dosegel nov rekord, indeks Nasdaq pa je padel pred objavo podatkov o novih delovnih mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Analitiki pričakujejo, da je ameriško gospodarstvo minuli mesec ustvarilo 181.000 delovnih mest in znižalo brezposelnost na 4,3 odstotka.