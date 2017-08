Zagorelo ob železniški progi pri Divači

Divača, 3. avgusta - Popoldne sta ob železniški progi Divača-Rodik zagoreli grmovje in gozd, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje. Prometnoinformacijski center za državne ceste pa voznike na avtocesti med Divačo in Kozino ter na regionalni cesti Divača-Kačiče poziva k previdnosti zaradi požara ob cesti.