Zlati kolajni v Belgijo in Nizozemsko, Penko 22.

Herning, 3. avgusta - V Herningu so se za odličja na evropskem kolesarskem prvenstvu merili kronometristi v članskih kategorijah. Pri moških je zlato kolajno osvojil Belgijec Victor Campenaerts, pri ženskah Nizozemka Ellen Van Dijk, pri mlajših članih pa Danec Kasper Asgreen. Slovenci so imeli svoje predstavnike le pri članih do 23 leta, Izidor Penko je bil 22.