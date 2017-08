Na Balkanu divja več požarov

Podgorica/Tirana/Sarajevo, 3. avgusta - Z več delov Balkana danes poročajo o požarih. Med drugim še vedno gori v črnogorskem nacionalnem parku Prokletije ob meji z Albanijo, kjer gašenje otežuje nedostopen teren. O požaru poročajo tudi z več gora v Bosni in Hercegovini ter iz okolice Aten, hudo je tudi v Albaniji, kjer so za pomoč prosili Italijo in Grčijo.