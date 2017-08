BiH zaradi hrvaških ukrepov pri uvozu sadja in zelenjave pisala Evropski komisiji

Sarajevo, 3. avgusta - Minister BiH za zunanjo trgovino in gospodarske odnose Mirko Šarović je zaradi protekcionističnih ukrepov Hrvaške pri uvozu sadja in zelenjave danes pisal Evropski komisiji. V njem prosi Bruselj, naj posreduje in ustavi izvajanje odločitve Zagreba za zvišanje pristojbin za fitosanitarni nadzor nad sadjem in zelenjavo iz nečlanic EU.