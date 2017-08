Ljubljana, 3. avgusta - Državno tožilstvo je zoper 49-letnega Bojana Kajfeža na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico. Ta ga bremeni umora 38-letnice 17. aprila in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Zanj so predlagali tudi podaljšanje pripora, so potrdili za STA.