Ministrstvi danes še brez rešitev za zdravstvene zavode, pogovore bodo nadaljevali

Ljubljana, 3. avgusta - Sestanek predstavnikov ministrstva za zdravje in finančnega ministrstva o javnih zdravstvenih zavodih je bil danes namenjen zlasti seznanitvi s podrobnejšim dejanskim finančnim stanjem v zavodih. Pogovore bodo nadaljevali, končna odločitev pa bo sprejeta na seji vlade, so sporočili z ministrstev. Dodali do, da vmesnih rešitev ne bodo komentirali.