V Podnanosu popoldne namerili 39 stopinj Celzija, vroče je tudi drugod po državi

Ljubljana, 3. avgusta - Napovedi o visokih temperaturah se tudi danes uresničujejo. Ob 15.30 so največ stopinj namerili v Podnanosu, in sicer 39. V Dolenjah pri Ajdovščini, Godnjah in Osilnici so termometri pokazali 38, v Ilirski Bistrici, Lendavi, Novi Gorici in Parku Škocjanske jame pa 37 stopinj Celzija. Za danes razen za severozahod države velja rdeči alarm.