Chelsea Manning v New Yorku odprla razstavo na temo identitete

New York, 3. avgusta - Žvižgačica Chelsea Manning, ki je bila maja po sedmih letih izpuščena iz vojaškega zapora, je v sredo odprla razstavo z naslovom A Becoming Resemblance (Privlačna/nastajajoča podobnost). Chelsea Manning je umetnici Heather Dewey-Hagborg iz zapora pošiljala DNK vzorce v obliki las in vzorcev sline, na podlagi katerih je nato natisnila 3D portrete.