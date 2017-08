Trump konec tedna odhaja na dopust

Washington, 3. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump, ki je do slej vztrajal, da dopust ni smiseln, bo konec tedna zapustil Belo hišo in se preselil v svoj golf klub v Bedminstru v državi New Jersey. na počitnice bo šel v času, ko ga po anketi Quinnipiac podpira le še 33 odstotkov Američanov, podpora pa mu je začela padati celo med republikanci.