Ljubljanska borza: Krka v ospredju zanimanja vlagateljev

Ljubljana, 3. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP danes izgubil pol odstotka in se ustavil pri 806,01 točke. Borzni posredniki so najbolj povpraševali po delnicah Krke, s katerimi so sklenili za 1,89 milijona evrov poslov. Vsega prometa je bilo danes za 2,56 milijona evrov.