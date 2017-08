Trump: Odnosi z Rusijo na najnižji in zelo nevarni ravni

Moskva, 3. avgusta - Odnosi med ZDA in Rusijo so na najnižji in zelo nevarni ravni, je danes ocenil ameriški predsednik Donald Trump, krivdo za to pa pripisal kongresu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na slabe odnose med Washingtonom in Moskvo je opozoril dan po tem, ko je z neodobravanjem podpisal zakon o sankcijah proti Rusiji, Iranu in Severni Koreji.