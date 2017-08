Ustanovna seja kosovskega parlamenta v znamenju negotovosti

Priština, 3. avgusta - Ustanovna seja kosovskega parlamenta je danes poskrbela za dobršno mero negotovosti. Začetka seje so se udeležili le maloštevilni poslanci na volitvah zmagovitega zavezništva PAN, nato pa so poslanci PAN zahtevali tudi prekinitev seje, kar je trenutni predsednik parlamenta Adem Mikullovci zavrnil in končal sejo.