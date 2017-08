SOS poletje: Ob dehidraciji najbolje postopno pitje mlačne vode

Ljubljana, 4. avgusta - V poletnih dneh je zaradi vročine, pa tudi zadrževanja v klimatiziranih prostorih, večja možnost dehidracije. K dehidraciji so posebej nagnjeni otroci in starejši, pogosta je med športniki. Če pride do dehidracije, je najbolje piti mlačno vodo, saj jo bo tako želodec najhitreje vsrkal. Ob slabosti pa si najbolj pomagamo s pitjem preko slamice.