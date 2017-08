Število pogrešanih in ukradenih osebnih dokumentov se z leti zmanjšuje

Ljubljana, 4. avgusta - Število pogrešanih, izgubljenih in ukradenih osebnih izkaznic se v zadnjih letih zmanjšuje. Še leta 2012 so državljani izgubili več kot 15.000 osebnih izkaznic, lani pa manj kot 14.000. Medtem ko so leta 2012 izgubili več kot 2000 potnih listov, je bilo teh lani (le) še nekaj več kot 1500.