V Avstraliji zaradi načrtovanja napada na letalo obtožili moška

Sydney, 3. avgusta - V Sydneyju so dva moška obtožili načrtovanja terorističnega napada, potem ko so v soboto v protiteroristični operaciji aretirali štiri ljudi. Domnevno so nameravali z doma narejeno bombo razstreliti letalo v zraku, je sporočila avstralska policija. Najvišja možna kazen je dosmrtni zapor.