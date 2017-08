V zametkih nova različica serije Miami Vice

Los Angeles, 4. avgusta - Ameriška televizijska mreža NBC po pisanju tujih portalov pripravlja novo različico kultne televizijske serije Miami Vice, ki je bila na sporedu med letoma 1984 in 1990. V njej sta igrala Don Johnson in Philip Michael Thomas. Po pisanju portala Variety naj bi televizija za projekt moči združila s produkcijsko hišo Vina Diesela One Race Television.