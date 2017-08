Študija: Do leta 2050 bo slepih trikrat več ljudi

Pariz, 3. avgusta - Število slepih na svetu se bo do leta 2050 povečalo za trikrat, in sicer z današnjih 36 milijonov na 115 milijonov, opozarjajo znanstveniki z britanske univerze Anglia Ruskin. Razlog je rast in staranje svetovnega prebivalstva, so objavili v znanstveni reviji The Lancet Global Health.