Sotočje bodo zasedli reggaejaši

Tolmin, 15. avgusta - Z uvodnim dnevom se danes na Sotočju začenja 6. mednarodni reggae festival Overjam. Do sobote se bodo na festivalskih odrih zvrstili izvajalci reggae, dub, dancehall oziroma jungle glasbe, kot so Ky-Mani Marley, Don Carlos, Freddie McGregor, Alborosie, Richie Spice in Dub Fx. Za zabavo bodo poskrbeli tudi selektorji in sound systemi.