Predstavniki finančnega in zdravstvenega ministrstva o zdravstvenih zavodih predvidoma popoldne

Ljubljana, 3. avgusta - Predstavniki finančnega ministrstva in ministrstva za zdravje se bodo o težavah javnih zdravstvenih zavodov pogovarjali predvidoma danes popoldne, so za STA potrdili na finančnem ministrstvu. Vlada namerava načrt ukrepov za zdravstvene zavode sprejeti do konca avgusta, danes pa je pričakovati podrobnejšo seznanitev z njihovim finančnim stanjem.