Festival Radovljica tudi letos predstavlja širok razpon glasbene dediščine

Radovljica, 3. avgusta - Pred vrati je 35. Festival Radovljica, ki prinaša deset tematskih sporedov, ki bodo predstavili širok razpon glasbene dediščine. Letošnji glasbeni mozaik festivala, ki bo potekal od 5. do 22. avgusta, sega od 13. do 20. stoletja in prinaša mnoge edinstvene dogodke, saj je kar polovica sporedov nastala prav za festival.