Poročilo odbora Sveta Evrope: Število preiskav pranja denarja v Sloveniji se povečuje, a še vedno ni zadostno

Ljubljana/Strasbourg, 3. avgusta - Število preiskav, povezanih s pranjem denarja, se je v Sloveniji od zadnjega vrednotenja iz leta 2010 povečalo, vendar še vedno ni sorazmerno s številom preiskav in obsodb za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke, kot so npr. davčne utaje, goljufije in druga gospodarska kazniva dejanja. Nezadostna je tudi kriminalizacija financiranja terorizma.