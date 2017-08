V Zgodovinskem atriju Mestne hiše razstava Nejca Praha

Ljubljana, 4. avgusta - V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bodo ob 19. uri odprli razstavo grafičnega oblikovalca Nejca Praha. Pod naslovom Mal za hec, mal zares bo predstavil presek realiziranih plakatov, naslovnic in grafik, ki so v sodelovanju s tujimi in domačimi naročniki nastale v zadnjih dveh letih.