Znanstveniki iz zarodka uspešno odstranili gen za dedno bolezen

New York, 3. avgusta - Ameriški znanstveniki so pri zarodku uspešno popravili gen, ki povzroča dedno srčno napako, so objavili v novi izdaji znanstvene revije Nature. S tem je znanost naredila nov velik korak v "popravljanju" genskega materiala otrok, da se ne bi rojevali s prirojenimi napakami in boleznimi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.