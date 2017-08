Ob svetovnem dnevu piva poklon pivovarjem in hmeljarjem

Ljubljana, 4. avgusta - Ljubitelji hmeljevega napitka danes po vsem svetu obeležujejo svetovni dan piva. Tako se želijo pokloniti vsem ustvarjalcem piva, pivovarjem, ki ga varijo, hmeljarjem, lastnikom pivnic, barov, gostiln in restavracij, ki poskrbijo, da je na koncu ta najbolj priljubljena, nizkoalkoholna in več tisoč let stara pijača tudi primerno postrežena.