Ljubljana, 3. avgusta - Medijski termin Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana pred sobotno tekmo s Triglavom bo danes, 3. avgusta, ob 18. uri pred stadionom ŽAK v Ljubljani, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba. Nogometaši in trener bodo na voljo za izjave, ob 18.30 pa sledi še foto-termin za snemalne ekipe in fotografe.