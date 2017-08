V gasilskih domovih v okolici Velenja zaradi neurja vedrilo 200 tabornikov

Ljubljana, 3. avgusta - V sredo zvečer so neurja zajela Slovenijo in povzročila nekaj težav. Ob Velenjskem jezeru je v gasilskem domu vedrilo približno 200 tabornikov, ki so udeleženci 15. vseslovenskega tabora. "Poškodovan ni bil nihče, tudi škode, razen mokrih oblek, ni bilo," je za STA pojasnil Urban Lečnik Spajić iz Zveze tabornikov Slovenije.